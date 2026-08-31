Cinco siniestros de tránsito complicaron la movilidad de Quito durante la hora pico

Un siniestro de tránsito se reportó este lunes 31 de agosto de 2026, en el sector entre el puente 4 y 5, en la avenida General Rumiñahui.

La movilidad en Quito se vio afectada, la mañana de este lunes 31 de agosto de 2026, por al menos cinco siniestros de tránsito registrados en diferentes puntos de la capital.

Los incidentes ocurrieron desde las primeras horas del día y obligaron al cierre parcial de varios carriles, precisamente durante el período de mayor circulación vehicular.

Uno de los siniestros fue reportado a las 06:53 en el sector de Guápulo, en la intersección de las avenidas Simón Bolívar y De los Conquistadores.

Según el ECU 911, personal de primera respuesta informó que se trató de un choque múltiple entre cuatro vehículos. No se registraron personas heridas.

Sin embargo, se dispuso el cierre del carril izquierdo en sentido sur-norte, lo que afectó la circulación en la zona.

Otro choque ocurrió a las 05:28, entre los puentes 4 y 5 de la avenida General Rumiñahui, en el tramo que conecta el Valle de los Chillos con Quito.

En este caso estuvieron involucrados tres vehículos. Una persona resultó herida y recibió atención prehospitalaria tras la coordinación realizada por el ECU 911 con la Policía Nacional y una ambulancia del peaje.

La Policía informó sobre el cierre del carril derecho en sentido Valle de los Chillos-Quito.

Otros tres incidentes afectaron la circulación

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó además otros tres siniestros durante la mañana:

06:27 – Sur: incidente en la calle Saraguro , donde se registró un cierre desde la calle Guamote hasta la avenida Maldonado.

incidente en la , donde se registró un cierre desde la calle Guamote hasta la avenida Maldonado. 07:33 – Tumbaco: siniestro en la avenida Oswaldo Guayasamín y Sauces , con cierre del carril izquierdo en sentido occidente-oriente.-norte.

siniestro en la , con cierre del carril izquierdo en sentido occidente-oriente.-norte. 07:48 – Sur: accidente en Ajaví y Atlántico. Se cerró el carril izquierdo de la calle Atlántico, en sentido sur-norte.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar las señalizaciones y tomar rutas alternas mientras se normalizaba la movilidad en los sectores afectados.