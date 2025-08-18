Congestión en la av. América por cierre en paso deprimido de la Mariana de Jesús

Se registra fuerte congestión vehicular en la av. América, en sentido norte-sur la tarde de este lunes 18 de agosto del 2025.

El paso deprimido en la avenida América, a la altura de la Mariana de Jesús, se encuentra cerrado la tarde de este lunes 18 de agosto del 2025, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La vía se encuentra cerrada completamente al tránsito vehicular debido a la presencia de material pétreo en la vía, indicó la entidad en su cuenta de la red social X.

En la zona hay fuerte congestión vehicular en ambos sentidos. Una cinta de peligro se encuentra cruzada en la vía, desde la calle Mañosca, a la altura de la parada San Gabriel del Corredor Central Norte.

Además, hay na camioneta de la AMT cruzada en la vía, justo al ingreso del paso deprimido. La entidad no detalló cuánto tiempo se cerrará el ingreso a este carril.