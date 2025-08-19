Motociclista herido tras siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar este martes 19 de agosto
Un motociclista chocó contra un vehículo liviano en la av. Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva. Un carril se cerró en sentido norte-sur.
Un motociclista quedó herido tras chocar con un vehículo en la av. Simón Bolívar a la altura de la Ruta Viva.
ECU 911
Compartir
Actualizada:
19 ago 2025 - 15:22
Un motociclista quedó herido tras impactar contra un vehículo liviano la tarde de este martes 19 de agosto del 2025. El siniestro ocurrió en la av. Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva, detalló el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
El siniestro se reportó pasadas las 14:00 en sentido norte –sur de la vía, por lo que uno de los carriles de la vía se encuentra cerrado. En el lugar hay personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito.
El motociclista herido recibió atención prehospitalaria y fue estabilizado en el sitio, según informó del ECU en un comunicado.
Hasta las 15:20 la circulación vehicular sobre la avenida Simón Bolívar, en sentido norte–sur, se encuentra parcialmente habilitada.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.
Compartir