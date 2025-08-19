Motociclista herido tras siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar este martes 19 de agosto

Un motociclista quedó herido tras chocar con un vehículo en la av. Simón Bolívar a la altura de la Ruta Viva.

Un motociclista quedó herido tras impactar contra un vehículo liviano la tarde de este martes 19 de agosto del 2025. El siniestro ocurrió en la av. Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva, detalló el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

El siniestro se reportó pasadas las 14:00 en sentido norte –sur de la vía, por lo que uno de los carriles de la vía se encuentra cerrado. En el lugar hay personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

El motociclista herido recibió atención prehospitalaria y fue estabilizado en el sitio, según informó del ECU en un comunicado.

Hasta las 15:20 la circulación vehicular sobre la avenida Simón Bolívar, en sentido norte–sur, se encuentra parcialmente habilitada.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.