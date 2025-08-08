El ABC del Festival Internacional del Globo en la Mitad del Mundo con artistas, música, comida...

El año pasado hubo una gran convoctaria de personas al Festival del Globo que se realiza en la Mitad del Mundo

La cuarta edición del Festival Internacional del Globo se inició este viernes ocho de agosto en la Ciudad Mitad del Mundo y la programación se extenderá hasta el 11 de agosto de 2025 por el feriado por el Primer Grito de Independencia. Hay una oferta variada de cultura, música y gastronomía.

Con una gran cantidad de personas en el primer día se pintó el cielo de colores. Globos aerostáticos de diversas formas y tamaños comenzaron surcando el cielo quiteño. Durante cuatro días, cada mañana, 20 globos aerostáticos se elevarán desde las 05:30 hasta las 08:00 para el espectáculo de vuelo al que podrá asistir todo público.

La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, explicó que contarán con un una variada agenda de actividades. "Lo que queremos es motivar la presencia de padres y madres de familia, chicos y chicas, que sea un espacio familiar como se ha vuelto la Ciudad Mitad del Mundo”, dijo.

El cálculo de la organización es contar con más de 60 000 asistentes. En la Mitad del Mundo también estarán activos 40 emprendimientos pequeños y medianos con una amplia oferta gastronómica y artesanal.

Como parte de la programación diaria también se contará con arte y la música. Cada día, desde las 17:00, los visitantes pueden disfrutar las presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

05:00 Ingreso de visitantes a la Mitad del Mundo

05:30 Ingreso e inflado de globos

06:00 Apertura del festival de globos

09:00 Festival gastronómico

09:00 Danzas folclóricas

10:00 Presentaciones artísticas

17:00 Vuelo cautivo de globos

17:30 Presentaciones de artistas nacionales e internacionales

Agenda de Artistas que se presentan en la Mitad del Mundo

Viernes 8 de agosto – Pop Latino: Aterciopelados, Tercer Mundo, Sergio Sacoto, Chloe Silva, Tempo Latin Group.

Sábado 9 de agosto – Reggaetón: Trueno, Jombriel, Machaka, Milo, Nahim, Rene, Alemu y Star Squad.

Domingo 10 de agosto – Vallenato y pop: Herbert Vargas, Constelación, Vallenata, Ktleya, Damas de Hierro y Cumbión Vallenato.

Lunes 11 de agosto – Ritmos variados: Widinson, Máximo Escaleras, Ceci Narváez, Margarita Lugue, Banda del Carajú.

La entrada general en la Mitad del Mundo para el espectáculo aéreo es de 5 dólares por persona y eel mismo valor para el festival musical. Niños y niñas desde los 6 años, personas con discapacidad y adultos mayores pagan 2,50 dólares. Niños menores de 5 años no paganm, según la organización.

Las entradas para el sábado 9 de agosto se agotaron, según informó la Prefectura de Pichincha. Sin embargo, las personas pueden adquirir los boletos para disfrutar el espectáculo del viernes 8, domingo 10 y lunes 11 de agosto.

Estos son los pasos a seguir

Ingresar a la página https://fig.mitaddelmundo.gob.ec/