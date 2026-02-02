Quito amanece con fuertes lluvias en diferentes sectores este lunes 2 de febrero

Quito amaneció con fuertes lluvias este lunes 2 de febrero de 2026.

Vías como la autopista General Rumiñahui, avenida Simón Bolívar, Oriental y Occidental registran lluvias constantes y congestión vehicular.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó a los conductores circular dentro de los límites de velocidad ya que la lluvia dificulta la visibilidad.

La capital ecuatoriana amaneció con una temperatura de 9°C, luego de las lluvias de la noche y madrugada.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias intensas con tormentas afectan la cordillera oriental, aunque inciden con menor intensidad en ciertas zonas de la Sierra.

El pronóstico del clima para este lunes apunta a que continúen las lluvias y las bajas temperaturas.

Deslizamiento de tierra y caída de árbol

A causa de las lluvias se registró un deslizamiento de tierra y vegetación en la vía Puente 2 de Collacoto, en el suroriente de Quito.

La vegetación y lodo obstruyeron la vía, mientras los vehículos tuvieron que circular por un solo carril.

Maquinaria del Municipio de Quito acudió al lugar para retirar los escombros y habilitar el paso regular.

En la vía Intervalles se reportó un árbol caído debido a las fuertes lluvias. La emergencia fue reportada al ingreso de Guangopolo.

Luego de retirar el árbol, la vía fue habilitada alrededor de las 07:00.