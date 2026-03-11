Quito amanece con fuertes lluvias este miércoles; así estará el clima a lo largo del día

Una fuerte lluvia cayó sobre Quito desde la madrugada de este miércoles 11 de marzo.

Las fuertes lluvias cayeron sobre Quito desde la madrugada de este miércoles 11 de marzo de 2026. La temperatura descendió desde la noche previa.

Por las lluvias, la calzada permanece mojada por lo que las autoridades recomiendan circular con precaución y reducir la velocidad.

En medio del aguacero un camión terminó volcado en la avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui, lo que ocasionó una fuerte congestión vehicular.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), para este miércoles se prevé una mañana nublada y con ligeras lluvias y una tarde con mayor cantidad de precipitaciones.

Para la noche se espera que continúen las lluvias y la temperatura baje hasta los 11°C, según el pronóstico del clima del Inamhi.