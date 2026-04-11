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Quito

Gregory Allen Krupa desapareció al norte de Quito

La última vez que se vio al ciudadano fue en el sector de Bellavista. 

Afiche oficial de la desaparición.

Policía Nacional 

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

11 abr 2026 - 18:38

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El 9 de abril de 2026, Gregory Allen Krupa desapareció en Quito, tras haber sido visto por última vez en el sector Bellavista, al norte de la ciudad. 

Fue visto específicamente en las calles Monitor y Quiteño Libre

Cualqier información es necesaria

Familiares del hombre de 39 años, intensifican la búsqueda junto con equipos de búsqueda y rescate.

Si tiene información que pueda ayudar a dar con el paradero de Gregory, puede comunicarse al 1-800 335486. 

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