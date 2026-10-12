Habilitan rutas alternas para ingresar al Madrigal, tras talud en la autopista Rumiñahui 

Maquinaria del Municipio de Quito permanece en la zona del ingreso al Madrigal para realizar la remoción de escombros.

El deslizamiento de tierra registrado en el sector de El Madrigal, en el suroriente de Quito, mantiene interrumpida la circulación vehicular en uno de los accesos a la autopista General Rumiñahui este lunes 12 de octubre de 2026.

Aunque el tránsito se restableció temporalmente durante la madrugada, el paso fue suspendido nuevamente desde las 07:00 para permitir el ingreso de maquinaria y continuar con la intervención en la zona afectada.

El movimiento de tierra se produjo la tarde del domingo 11 de octubre, después de las fuertes precipitaciones que soportó la capital. La emergencia dejó acumulaciones de lodo, rocas y otros materiales sobre la calzada, especialmente en las inmediaciones del parque Cuscungo y la calle Mariano Hinojosa.

Las labores municipales se concentran en estabilizar la parte superior del terreno y retirar la vegetación que podría desprenderse. Mientras tanto, los habitantes de los barrios cercanos enfrentan dificultades para movilizarse y algunos deben atravesar a pie los tramos afectados.

Vías alternas por el cierre de la autopista General Rumiñahui

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene restringida la circulación en los accesos de entrada y salida de la autopista, a la altura de El Madrigal.

Para evitar la zona intervenida, los conductores pueden desplazarse por los sectores de la Pasteurizadora Quito y Alma Lojana, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades de tránsito.

No existe un horario confirmado para la reapertura. La habilitación dependerá del avance de la limpieza y de las condiciones de seguridad del talud.

Una vivienda quedó en riesgo tras el deslizamiento

La emergencia también obligó a evacuar preventivamente a una familia, luego de que parte del terreno cercano a su vivienda cediera durante las lluvias.

Los residentes atribuyen preliminarmente el incidente a la posible rotura de una tubería que atraviesa el sector. Según sus testimonios, el desprendimiento alcanzó aproximadamente tres metros de terreno y comprometió tres postes de alumbrado público. Esta hipótesis todavía no cuenta con una confirmación técnica oficial.