Cierre total en sector El Madrigal, en la Autopista Rumiñahui, por deslizamiento de tierra

Un deslizamiento bloquea la vía en Mariano Hinojosa y la Autopista General Rumiñahui, sector El Madrigal.

Un deslizamiento de tierra obligó al cierre total de un tramo de la Autopista General Rumiñahui, entrada a Mariano Hinojosa, en el sector de El Madrigal, junto al Parque Cuscungo, en Quito.

La emergencia se produjo debido a las lluvias registradas en la capital, este domingo 11 de octubre de 2026. El deslizamiento afectó la circulación vehicular en el ingreso a la calle Mariano Hinojosa.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito informó que el material desprendido bloqueó totalmente la vía, por lo que se dispuso el cierre mientras se ejecutan las labores de limpieza y retiro de tierra.

🚨 #Activados24Siete | Un deslizamiento bloquea la vía en Mariano Hinojosa y la Autopista General Rumiñahui, sector El Madrigal. Personal de @epemseguridad, @ObrasQuito, @AMT_Quito, @BomberosQuito, @ElectricaQuito y @PichinchaGob se encuentran atendiendo la emergencia. 🧵 https://t.co/OFTgnsmHsH — COE Quito (@coequito) October 11, 2026

Equipos de emergencia atienden el deslizamiento

En el sitio trabajan equipos de la Empresa de Logística para la Seguridad, Obras Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Empresa Eléctrica y la Prefectura de Pichincha.

Las instituciones coordinan las acciones para retirar el material que obstruye la calzada y restablecer la circulación vehicular.

🚧 #Actualización | Se mantiene el cierre vial por deslizamiento de tierra. 📍 Ubicación: Autopista General Rumiñahui y calle Mariano Hinojosa. 👮‍♂️ Gestión AMT: agentes en el sector, con señalización preventiva, para gestionar la circulación y precautelar la seguridad de los usuarios. — AMTQuito (@AMT_Quito) October 11, 2026

Mientras continúan los trabajos, la vía permanecerá cerrada en su totalidad hasta que se complete el desalojo

La Agencia Metropolitana de Tránsito desplegó agentes en el sector para colocar señalización preventiva, gestionar la circulación y precautelar la seguridad de los usuarios.