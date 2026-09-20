Pabel Muñoz confirma que incendios en el Casitagua siguen activos y han afectado a 300 hectáreas 

Pabel Muñoz confirmó que incendios en el cerro Casitagua se mantiene activo la noche de este domingo 20 de septiembre.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ofreció un balance actualizado sobre el combate al incendio forestal en el cerro Casitagua, confirmando que la afectación en esta zona asciende a 300 hectáreas de cobertura vegetal.

A pesar de las complejas condiciones climáticas, la autoridad municipal destacó que la estrategia implementada por los equipos de socorro ha permitido lograr avances significativos para cercar y controlar las llamas en los puntos más críticos.

Para enfrentar la emergencia a más de 2 700 metros de altura, se mantiene un despliegue operativo multidisciplinario.

Más de 130 efectivos del Cuerpo de Bomberos combaten el fuego en la parte alta de la montaña, apoyados por comuneros del Fondo para la Protección del Agua.

Asimismo, de 600 vecinos y voluntarios, liderados por el Gobierno Parroquial de Pomasqui, colaboraron en labores de logística, preparación de alimentos y tendido de casi 500 mangueras para llevar agua a las zonas afectadas.

Equipos del Municipio de Quito y el Ministerio de Salud Pública distribuyen mascarillas, brindan atención a animales de compañía e intervienen con apoyo psicológico para niños de sectores aledaños.

Las operaciones aéreas con helicópteros debían suspenderse al caer la tarde por motivos de visibilidad y seguridad, manteniendo únicamente los frentes terrestres durante la noche.

Exigencia de sanciones

El burgomaestre hizo un llamado enfático a las autoridades judiciales para que apliquen el máximo rigor de la ley contra quienes provocan incendios forestales.

Donde, según el alcalde, en la capital las pérdidas totales ya superan las 1 300 hectáreas .

"Necesitamos multas contundentes y ejemplares en lo civil, y sanciones penales con la máxima pena por parte de los jueces para que esto no vuelva a ocurrir" Pabel Muñoz, alcalde de Quito.

Las autoridades instalaron a la ciudadanía a denunciar de inmediato a la línea 9-1-1 cualquier intento de quema controlada o de basura en áreas verdes y vegetación seca.

160 bomberos combaten el fuego

En su cuarto día consecutivo de trabajos en el cerro Casitagua, el Cuerpo de Bomberos de Quito logró contener el avance del incendio forestal.

Así han evitado que las llamas desciendan hacia las zonas habitadas, reduciendo sensiblemente su intensidad, pese a la compleja topografía del sector.

El operativo desplegó a más de 160 efectivos en territorio, 14 especialistas en gestión de crisis, 42 vehículos y el apoyo de la Corporación Municipal.

Durante la jornada, cuatro aeronaves del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizaron un total de 146 descargas de agua sobre la montaña.

Al momento, las labores se enfocan en enfriar puntos calientes en la parte alta para evitar reactivaciones.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en la zona y agradecen el constante respaldo de la comunidad en los trabajos de logística y control.