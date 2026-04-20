Regalarán 1 000 hamburguesas gratis en Quito: fechas, horarios y cómo participar

Las hamburguesas se regalarán a los primeros 1 000 asistentes al nuevo restaurante en la capital.

La capital se prepara para un evento gastronómico masivo. Un nuevo restaurante abrirá sus puerta en abril de 2026. Para celebrarlo, entregará 1 000 hamburguesas gratis a los asistentes.

Este tipo de activaciones se han vuelto tendencia en Quito y atrae a cientos de personas que buscan disfrutar de nuevas propuestas culinarias. Se trata de Sin Cuernos, un nuevo local que se abrirá en el norte de Quito.

Fechas y horarios: ¿cuándo será la entrega?

La promoción se dividirá en dos jornadas consecutivas para asegurar que más personas puedan participar:

Viernes 24 de abril: Se entregarán las primeras 500 hamburguesas .

Se entregarán las primeras . Sábado 25 de abril: Se repartirán las 500 unidades restantes.

La entrega iniciará desde la apertura del local y funcionará estrictamente por orden de llegada hasta agotar el stock diario.

Requisitos para participar

A diferencia de otros eventos, la dinámica para este lanzamiento es sencilla y directa:

Sin registros previos: No necesitas inscribirte en sitios web ni descargar aplicaciones.

No necesitas inscribirte en sitios web ni descargar aplicaciones. Presencia física: Debes acudir directamente al nuevo local.

Debes acudir directamente al nuevo local. Puntualidad: Debido a la alta demanda que generan estos eventos en Quito, se recomienda llegar con antelación para asegurar un lugar en la fila.

El evento contará con un atractivo adicional: la presencia de una figura reconocida del fútbol ecuatoriano. Aunque el nombre se mantiene bajo reserva, su participación promete elevar la expectativa de los asistentes.

El nuevo concepto gastronómico en Quito

Este nuevo local no solo apuesta por la promoción masiva, sino por una experiencia personalizada. Su propuesta se basa en:

Ingredientes seleccionados: Calidad premium en cada producto.

Calidad premium en cada producto. Personalización total: Los clientes podrán elegir combinaciones según sus preferencias individuales.

El establecimiento está ubicado en la av. República del Salvador y Portugal, en el norte de Quito.