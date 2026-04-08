Un restaurante de Quito está dentro del ranking de los mejores del mundo

Uno de los mejores restaurantes del mundo está en Quito y usa carne de la empresa pública de Rastro. Se trata del restaurante Tributo.

Este restaurante quiteño ha sido reconocido en el ranking internacional World’s 101 Best Steak Restaurants. Se ubica en el puesto N°24.

El Municipio de Quito informó que este reconocimiento lo posiciona como uno de los mejores exponentes de cocina cárnica a nivel mundial y un referente de calidad en la capital ecuatoriana.

El restaurante forma parte del Distintivo Q, programa que reconoce a los establecimientos turísticos que cumplen con estándares de calidad, servicio y mejora continua.

Tributo utiliza la carne de la vaca vieja andina. Su propuesta combina técnica, sostenibilidad y respeto por el producto local. Esta visión es liderada por el chef Luis Maldonado.

La carne de Tributo es faenada en Rastro Quito

La carne que utiliza Tributo tienen su origen en Rastro Quito, es decir un matadero público de la capital, donde los procesos cuentan con certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

"Con propuestas como Tributo, Quito continúa proyectándose como un destino culinario de clase mundial", indicó el Municipio de Quito.