10 detenidos en Ecuador por presunta comercialización de pornografía infantil

Diez hombres fueron detenidos por pornografía infantil en Ecuador este jueves 23 de julio.

Diez personas fueron detenidas en Ecuador durante un operativo internacional contra la presunta comercialización de pornografía infantil que involucró a 15 países de América y Europa.

Las investigaciones determinaron que los sospechosos formaban parte de una red integrada por 715 usuarios que operaba a través de una plataforma de mensajería instantánea, detalló el ministro del Interior John Reimberg la noche de este jueves 23 de julio de 2026.

Las aprehensiones se realizaron en el marco de los operativos "Gran Fénix 45" y "Gran Orión 05", ejecutados de forma coordinada con las autoridades de 15 países. entre ellos: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Según las investigaciones, la organización utilizaba una aplicación de mensajería para compartir, transmitir, descargar y almacenar material de abuso sexual infantil.

Como resultado de las labores investigativas, las autoridades lograron identificar a diez usuarios ubicados en Ecuador, quienes fueron detenidos en siete provincias del país.

¿En qué provincias se realizaron las detenciones?

Las aprehensiones se ejecutaron en:

Manabí (2 detenidos)

Guayas (2 detenidos)

El Oro (1 detenido)

Azuay (2 detenidos)

Orellana (1 detenido)

Imbabura (1 detenido)

Pichincha (1 detenido)

El Ministro señaló que la red estaba conformada por 715 usuarios distribuidos en los países que participaron en el operativo internacional. Sus integrantes presuntamente utilizaban plataformas digitales para el intercambio y almacenamiento de material de abuso sexual infantil.

La operación permitió individualizar a los sospechosos ecuatorianos tras un trabajo coordinado entre las unidades especializadas de investigación de los países participantes.