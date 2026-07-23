Karol G adelanta su nueva canción ‘Matadora’ y genera expectativa entre sus fans

Karol G sorprende a sus fans con adelanto de su nueva canción ‘MATADORA’

Karol G volvió a generar expectativa entre sus seguidores tras compartir un adelanto de ‘MATADORA’, su próximo lanzamiento musical.

La artista publicó un fragmento de la canción y pidió a sus fans apoyar el tema, mientras dejaba pistas que apuntan a que podría estrenarse este viernes.

Por ahora, la cantante no ha confirmado oficialmente todos los detalles del lanzamiento, por lo que tampoco se conoce si ‘MATADORA’ formará parte de un próximo álbum o será presentado como un sencillo independiente.

Un nuevo lanzamiento tras su última etapa musical

‘MATADORA’ llega en una nueva etapa de la carrera de Karol G, después del impacto internacional de sus últimos proyectos musicales.

La artista colombiana ha mantenido una fuerte presencia en las plataformas digitales y en los escenarios internacionales, consolidándose como una de las principales representantes de la música urbana latina.

El lanzamiento de este nuevo tema también despierta expectativa sobre si podría marcar el inicio de una nueva era musical para la cantante.

Karol G prepara su regreso a los escenarios

La artista también se mantiene enfocada en sus próximos compromisos musicales y en una nueva etapa de presentaciones internacionales.

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Karol G ha dejado entrever que prepara nuevos proyectos relacionados con los escenarios, mientras sus seguidores esperan conocer más detalles sobre sus próximas fechas y el rumbo que tomará su carrera.

Con ‘MATADORA’, la cantante vuelve a poner a sus fans a la expectativa, a la espera de que confirme oficialmente la fecha de estreno y los detalles de su nuevo proyecto.