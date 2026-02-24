Un hombre, de 35 años, cayó del sexto piso de un edificio mientras limpiaba ventanas

El Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia en el sector de la Pradera, este martes 24 de febrero de 2026.

Una persona cayó del sexto piso de un edificio mientras realizaba la limpieza de los cristales. El hecho ocurrió este martes 24 de febrero de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la emergencia que se registró en la avenida Eloy Alfaro e Inglaterra, sector La Pradera, en el norte de la capital.

"Nuestro equipo atiende una emergencia debido a que una persona, de aproximadamente 35 años de edad, sufrió una caída desde el sexto piso", señalaron los Bomberos.