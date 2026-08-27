Hombre ingresó sin pagar al Metro de Quito y podría recibir multa de USD 482

El ciudadano fue abordado por personal del Metro y la Policía tras ingresar sin validar su viaje. La AMC inició un proceso sancionador.

Un hombre que aparentemente se encontraba bajo efectos del alcohol ingresó sin pagar al Metro de Quito, en la estación El Ejido, este jueves 27 de agosto de 2026.

Según el reporte, el ciudadano no validó ni pagó su viaje y, al ser abordado por personal del sistema, habría reaccionado de forma agresiva, con gritos y golpes contra los vidrios.

Podría pagar USD 482

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un procedimiento administrativo sancionador. Ingresar a los andenes sin pagar constituye una infracción muy grave y puede ser sancionada con el equivalente al 100% de un Salario Básico Unificado.

En 2026, ese valor corresponde a USD 482. La multa todavía no ha sido impuesta y deberá determinarse una vez concluya el procedimiento administrativo.