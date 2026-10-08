Hombre se hacía pasar por funcionario municipal para vender pistolas de masaje en Quito

Un hombre fue detenido en el Centro Histórico de Quito luego de que la AMC detectara que portaba una presunta credencial falsa de la institución.

Un hombre que presuntamente se hacía pasar por funcionario de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) fue detenido en el Centro Histórico de Quito, luego de que inspectores municipales detectaran que utilizaba una credencial que sería falsa para acercarse a adultos mayores y ofrecerles pistolas de masaje.

Según informó la AMC, el ciudadano se presentaba como trabajador municipal y ofrecía charlas relacionadas con problemas de columna y bienestar físico. Durante esas actividades promocionaba los dispositivos de masaje, aprovechando la confianza que podía generar su supuesta vinculación con el Municipio.

Así fue descubierto

La intervención ocurrió durante un control rutinario del espacio público en el Centro Histórico de Quito.

Una inspectora de la AMC observó que el hombre portaba una credencial con el nombre de la institución y le pidió que se identificara. De acuerdo con el reporte municipal, el ciudadano intentó huir al ser requerido.

Sin embargo, integrantes del Cuerpo de Agentes de Control lograron retenerlo y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional. En el procedimiento participaron inspectores metropolitanos, agentes de control y policías.

AMC confirmó que no era funcionario

Tras verificar su identidad, la Agencia Metropolitana de Control confirmó que el hombre no pertenecía a su personal.

El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde Fiscalía inició las investigaciones por el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos.