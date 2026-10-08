'Encontrarla no cierra la lucha': los restos de Carolina Pérez fueron hallados tras 6 años 

Después de más de seis años de incertidumbre, la familia de Carolina de Lourdes Pérez Cuásquer recibió una noticia que esperó durante años: sus restos fueron encontrados e identificados.

La joven desapareció en Quito en febrero de 2020 y, desde entonces, sus allegados emprendieron una búsqueda que se extendió por distintos sectores de la capital.

El 8 de octubre de 2026, sus familiares confirmaron el hallazgo, a través de un comunicado. Los restos fueron localizados en el sector de El Chiche, en Puembo, y su identidad fue establecida mediante pruebas genéticas.

"Hoy sabemos dónde está Carolina. Después de tantos años de buscarla y mantener viva su memoria, podemos finalmente recibirla en casa, con el mismo amor con el que nunca dejamos de esperarla y con la dignidad que siempre mereció", señaló la familia de la joven.

Sin embargo, encontrar a Carolina no significa que la familia haya obtenido todas las respuestas. Sus allegados señalaron que, hasta este viernes 8 de octubre, todavía no han recibido el informe oficial final sobre la localización de los restos y aseguraron que continuarán buscando justicia.

"Hasta la fecha, nuestra familia no ha recibido el informe oficial final relacionado con la localización de sus restos; únicamente se ha efectuado la entrega de su osamenta. Por esta razón, no estamos en condiciones de brindar mayores detalles sobre este proceso", se menciona en el comunicado.

La familia Pérez Cuásquer añadió que "encontrarla no cierra nuestra lucha. Continuaremos con firmeza hasta conocer la verdad, esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Carolina merece justicia, nuestra familia merece respuestas y la sociedad merece que ningún caso de desaparición quede en la impunidad".

#ATENCIÓN | Familiares confirman que el cuerpo hallado la tarde de este miércoles25 de agosto en Guápulo corresponde a Lizeth Bunshi. Esto se sabe https://t.co/LDgtFzuDeT https://t.co/gmdka7viBN — Teleamazonas (@teleamazonasec) August 25, 2026

Carolina desapareció el día de su cumpleaños

Carolina tenía 19 años y era oriunda del cantón San Pedro de Huaca, en la provincia del Carchi. En Quito cursaba el preuniversitario para ingresar a la Escuela Politécnica Nacional.

El 9 de febrero de 2020, cuando cumplía años, salió de su vivienda en Puembo. Fue vista por última vez en las calles José Gallardo y Tobar. Una cámara de seguridad registró el momento en que abordó un bus. Desde ese día, no se volvió a conocer su paradero.

Durante años su familia la buscó. Las labores se extendieron por Puembo, Pifo, Tumbaco, Cumbayá, El Arenal y otros sectores de Quito.

Durante las jornadas se utilizaron cámaras térmicas, drones, perros de búsqueda y equipos especializados. También se realizaron rastreos en quebradas y acantilados, pero durante años no hubo resultados.

La desaparición coincidió con los días previos al inicio de la pandemia de covid-19 en Ecuador. Las restricciones de movilidad afectaron las tareas de búsqueda y el desarrollo de la investigación.

“Carolina merece justicia, nuestra familia merece respuestas y la sociedad merece que ningún caso de desaparición quede en la impunidad”, dice la familia de la joven al final del comunicado.