22 cierres viales en el Centro Histórico por el desfile ‘Los mercados saludan a Quito’
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales en el Centro Histórico el miércoles 25 de noviembre.
Los desfiles en las principales calles de Quito son de los principales eventos por las fiestas de Quito.
Quito Informa
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Actualizado:
24 nov 2026 - 09:42
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales en el Centro Histórico, debido al desfile 'Los mercados saludan a Quito', que está previsto para este miércoles 25 de noviembre.
Los cierres viales para este evento por Fiestas de Quito iniciarán a las 06:00. El evento está programado para las 08:00 y se extenderá hasta las 16:00. El recorrido iniciará en las calles Venezuela y Bogotá.
Cierres viales
- Venezuela y Asunción
- Av. América y Santiago
- Uruguay y Bogotá
- Uruguay y Caracas
- Uruguay y Río de Janeiro
- Uruguay y Buenos Aires
- Río de Janeiro y Calle México
- México y Riofrío
- Venezuela y Luis Dávila
- Av. América y Antonio Ante
- García Moreno y Matovelle
- García Moreno y Galápagos
- García Moreno y Manabí
- García Moreno y Olmedo
- Vargas y Esmeraldas
- Vargas y Caldas
- Guayaquil y Olmedo
- Benalcázar y Mejía
- Benalcázar y Sucre
- Rocafuerte y Venezuela
- Rocafuerte y Cuenca
- Imbabura y Calle Bolívar
Rutas alternas
Durante el desarrollo del evento, los conductores pueden tomar las siguientes rutas alternas:
- Av. 10 de Agosto
- Av. Gran Colombia
- Av. Pichincha
- Calle Guayaquil
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