Los desfiles en las principales calles de Quito son de los principales eventos por las fiestas de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales en el Centro Histórico, debido al desfile 'Los mercados saludan a Quito', que está previsto para este miércoles 25 de noviembre.

Los cierres viales para este evento por Fiestas de Quito iniciarán a las 06:00. El evento está programado para las 08:00 y se extenderá hasta las 16:00. El recorrido iniciará en las calles Venezuela y Bogotá.

Cierres viales

Venezuela y Asunción

Av. América y Santiago

Uruguay y Bogotá

Uruguay y Caracas

Uruguay y Río de Janeiro

Uruguay y Buenos Aires

Río de Janeiro y Calle México

México y Riofrío

Venezuela y Luis Dávila

Av. América y Antonio Ante

García Moreno y Matovelle

García Moreno y Galápagos

García Moreno y Manabí

García Moreno y Olmedo

Vargas y Esmeraldas

Vargas y Caldas

Guayaquil y Olmedo

Benalcázar y Mejía

Benalcázar y Sucre

Rocafuerte y Venezuela

Rocafuerte y Cuenca

Imbabura y Calle Bolívar

Rutas alternas

Durante el desarrollo del evento, los conductores pueden tomar las siguientes rutas alternas: