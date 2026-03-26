Quito endurece control al transporte pesado y extiende horario

A partir del 1 de abril, se implementará restricción en horario vespertino del transporte pesado

Desde el miércoles 1 de abril se amplía la restricción vehicular en la Simón Bolívar y Ruta Viva. Conductores deberán cumplir requisitos estrictos para circular en horio de restricción.

Desde enero, cerca de 14 000 conductores de transporte pesado intentaron obtener un salvoconducto para circular en horarios restringidos en Quito. Sin embargo, solo el 41% logró la aprobación, lo que significa que más de 8 000 solicitudes fueron rechazadas, según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

De ese total, aproximadamente 6 800 vehículos cuentan actualmente con el permiso, mientras el resto no cumplió con las condiciones exigidas.

Nueva restricción desde el 1 de abril

A partir del 1 de abril, se implementará una segunda jornada de restricción en horario vespertino, de 16:00 a 20:00, que se suma al control matutino.

Con esta medida, la restricción total será de ocho horas diarias en ambas vías, consideradas estratégicas para la movilidad en la capital.

La medida rige en:

Avenida Simón Bolívar, desde la curva de Santa Rosa hasta la Panamericana Norte Ruta Viva, entre la av. Simón Bolívar y la av. Oswaldo Guayasamín

Falta de capacitación, la principal causa

La AMT señala que la principal razón de rechazo es la ausencia de planes de capacitación para los conductores, un requisito clave para reducir riesgos en vías de alta siniestralidad como la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Las autoridades recalcan que un vehículo que no cuente con GPS activo, revisión técnica vehicular vigente y un conductor capacitado no puede circular durante los horarios restringidos.

Requisitos obligatorios

Para obtener el salvoconducto, los transportistas deben cumplir con al menos estos requisitos fundamentales:

Título habilitante que certifique la operación legal

Plan de capacitación para conductores

Sistema de monitoreo GPS activo

Revisión Técnica Vehicular vigente

Documentación habilitante del vehículo

La AMT valida esta información y, de cumplir con todo, el permiso es enviado por correo electrónico.

Objetivo: reducir siniestros de tránsito

Las autoridades sostienen que la medida busca prevenir accidentes y proteger vidas. Según la AMT, los indicadores muestran una reducción de siniestros, con un promedio de un accidente semanal y casos graves mensuales en transporte pesado.

“Esto demuestra que la medida funciona”, aseguran desde la entidad.

Conductores cuestionan la medida

Pese a los resultados, gremios del transporte pesado expresan su desacuerdo con el nuevo horario. Señalan que la restricción genera un impacto económico, afectando la productividad y la logística.

Además, denuncian retrasos en trámites debido al cierre de la Agencia Nacional de Tránsito, lo que dificulta cumplir con requisitos como matrículas y permisos.

Los transportistas solicitan a las autoridades una reunión de evaluación y mayor flexibilidad en la entrega de salvoconductos, considerando las limitaciones administrativas actuales.

Argumentan que miles de trámites pendientes impiden regularizar completamente sus unidades.

Multas y controles

A pesar de los reclamos, el Municipio de Quito ratificó la medida. Desde abril, conductores y empresas deberán adaptarse obligatoriamente a la nueva normativa.

La sanción por incumplir la restricción es de USD 48,20. Hasta el momento, 925 conductores han sido multados por circular en horarios prohibidos.

Los controles se aplican en puntos estratégicos como: