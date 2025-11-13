Bus y camión colisionan en la av. Simón Bolívar, en Quito, este jueves 13 de noviembre del 2025

El camión que se impactó con un bus en la avenida Simón Bolívar, en Quito, este jueves 13 de noviembre.

Un siniestro de tránsito se registró este jueves 13 de noviembre del 2025 en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Gualo. Un bus de transporte escolar se impactó contra un camión. El camión luego se impactó contra un poste en este tramo de la vía.

El Cuerpo de Bomberos y uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito acudieron al lugar. Según el reporte inicial, el bus de transporte escolar estaba con niños al momento del siniestro. Los estudiantes del bus fueron retirados del lugar. No se reportaron heridos ni fallecidos en el siniestro.

El siniestro generó congestión en la zona. Según la AMT se reportó el cierre a la circulación del carril derecho en la avenida Simón Bolívar en sentido sur -norte. La circulación estuvo abierta en los otros dos carriles de la transitada avenida.

Este nuevo siniestro vial en esta transitada avenida de Quito ocurrió en medio del debate sobre el anuncio de restricciones para el transporte pesado anunciado por el Municipio de Quito debido a la alta siniestralidad.