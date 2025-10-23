Estas son las recomendaciones y objetos prohibidos para los conciertos de Shakira en Quito

Shakira brindará tres conciertos en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa, en noviembre del 2025.

La espera está por terminar. Shakira llega a Quito con su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', uno de los espectáculos más esperados del 2025.

La artista colombiana ofrecerá tres conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito, los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre.

La fiebre por ver a Shakira en vivo comenzó desde la preventa del primer show, cuyas entradas se agotaron en horas. Esto llevó a la apertura de una segunda fecha, que corrió la misma suerte en un día. Frente a la altísima demanda, se habilitó un tercer concierto.

Para garantizar la seguridad público, la organización del evento difundió una serie de recomendaciones y restricciones que los asistentes deberán cumplir.

Entre las principales recomendaciones, se recuerda que el acceso será únicamente con el ticket físico. Se aconseja llevar solo objetos personales y evitar portar artículos de valor.

Además, se sugiere utilizar transporte público, ya que los alrededores del estadio contarán con múltiples anillos de seguridad y acceso vehicular restringido.

El acceso al show será controlado mediante sistemas electrónicos y revisiones de seguridad a todos los asistentes. También se reforzará la presencia de personal de seguridad, cámaras, controles y personal de asistencia.

Objetos prohibidos en el concierto

Los organizadores del evento detallaron la lista de artículos que no se permitirán ingresar al estadio. Si lleva alguno de los siguientes objetos serán decomisados: