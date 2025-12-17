Incendio consumió la bodega de una vivienda en Quito

El fuego consumió una bodega ubicada en el segundo piso de una vivienda.

Un incendio estructural consumió una bodega ubicada en el segundo piso de una vivienda en el norte de Quito. El incidente ocurrió la madrugada de este miércoles 17 de diciembre del 2025.

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, el fuego no dejó víctimas mortales pero afectó a un adulto mayor de 82 años que se encontraba en el sitio.

El incendio ocurrió en el sector de El Condado, en el norte de la capital, detalló el organismo de socorro. "Nuestro equipo controló y liquidó el fuego dentro de una bodega en el segundo piso de una vivienda", escribieron los bomberos en su cuenta de la red social X.