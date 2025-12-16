La iniciativa ‘Tattoo x Juguetes’ vuelve a Quito para llevar alegría a 21 orfanatos en esta Navidad

El arte y la solidaridad se vuelven a encontrar en Quito con la cuarta edición de ‘Tattoo x Juguetes’, una iniciativa navideña impulsada por la Fundación Despiértate para realizar donaciones a 21 orfanatos.

El sábado 20 y domingo 21 de diciembre, el Paseo San Francisco de Cumbayá será el punto de encuentro para quienes deseen sumarse a esta causa.

Durante ambos días, reconocidos tatuadores nacionales e internacionales realizarán flash tattoos de hasta cinco centímetros, a cambio de la donación de juguetes nuevos.

La meta de este año es recolectar más de 2 000 juguetes, que serán entregados en 21 orfanatos y comunidades vulnerables a escala nacional. El objetivo es superar los logros alcanzados en ediciones anteriores.

Esta campaña fue creada por Daniela Peralta, Moisés Koa y Víctor Carreño, cofundadores de la iniciativa ‘Tatto x Juguetes’. La Fundación Despiértate, una organización que trabaja con jóvenes que han salido de orfanatos, para apoyarles en la inserción laboral y académica.

Requisito para hacerse el tatuaje

Los interesados en apoyar esta iniciativa solidaria pueden asistir al Paseo San Francisco, Hall Nivel 1, en Cumbayá. El horario es de 10:00 a 20:00. El único requisito es donar un juguete nuevo con una factura mínima de 25 dólares.

Quienes no deseen realizarse un tatuaje también podrán sumarse a la iniciativa donando ropa y víveres en buen estado para ayudar a las personas que más lo necesitan.