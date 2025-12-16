Durante 21 días se realizarán cierres viales en el puente de la av. Simón Bolívar, en Zámbiza

En el puente de la avenida Simón Bolívar, a la altura del ingreso a Zámbiza, se realizarán trabajos de reparación de 11 juntas de dilatación

A partir de la noche del miércoles 17 de diciembre del 2025 se realizarán cierres viales en el puente de avenida Simón Bolívar, en el sector de ingreso a la parroquia de Zámbiza.

En ese puente vehicular se realizará la reparación total de las juntas de dilatación que son parte de esa infraestructura. Trabajos similares ya se ejecutaron en el sector de Gualo y la Ruta Viva.

Los cierres nocturnos durarán 21 días y los equipos técnicos trabajarán en ambas calzadas de la avenida Simón Bolívar. El objetivo es reparar 11 juntas de dilatación.

Los trabajos se ejecutarán de manera simultánea en ambos sentidos de circulación. Es decir de los cuatro carriles, se cerrarán dos para mantener una vía habilitada hacia el sur y otra hacia el norte en dirección a Gualo.

"Se trabajará con dos carriles cerrados mientras uno permanece operativo en cada sentido, garantizando la continuidad del tránsito vehicular con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT", indicó el Municipio de Quito.

Horarios

Los trabajos se realizarán exclusivamente en horario nocturno de 21:00 a 05:00, incluidos los fines de semana. La finalidad es minimizar el impacto en la circulación durante el día.

Durante las fechas festivas del 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026, la vía permanecerá completamente libre para facilitar los desplazamientos de las familias en estas celebraciones especiales.

Está previsto que la reparación del puente sobre la avenida Simón Bolívar culmine el 6 de enero del 2026.