Voraz incendio consumió una carpintería en Zámbiza

Una carpintería se incendió en el sector de Zámbiza, en el norte de Quito.

Un incendio estructural consumió por completo una carpintería ubicada en el sector de La Tola Alta, en Zámbiza, durante la madrugada de este lunes 8 de junio de 2026. La emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Según el reporte oficial, las llamas afectaron un galpón donde funcionaba el taller de carpintería. Tras varias horas de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar y extinguir el fuego, evitando que se propagara a otras edificaciones cercanas.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas mortales.

Pérdidas totales en la estructura

El incendio provocó la pérdida total de la estructura y de los enseres de la carpintería, mientras que una vivienda contigua también sufrió daños materiales como consecuencia de las llamas.

Los bomberos realizaron labores de enfriamiento y verificación para descartar nuevos focos de incendio en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el siniestro. Personal especializado realizará las pericias correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego y evaluar los daños ocasionados.