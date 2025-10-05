Incendio estructural se registró en una vivienda del centro de Quito este domingo 5 de octubre

Los enseres de la vivienda se vieron afectados, según el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Un incendio estructural se registró la tarde de este domingo 5 de octubre del 2025 en el sector de Santa Lucía Baja, en el centro de Quito, según informó el Cuerpo de Bomberos de la capital.

Las llamas consumieron los enseres de la vivienda, pero no se registraron víctimas ni personas heridas en este siniestro.

En fotografías compartidas por los Bomberos se observa que los muebles del lugar y los elementos de cocina fueron los más afectados.

Para atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar con nueve efectivos y tres vehículos con los que mitigaron por completo las llamas.