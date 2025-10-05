Quito: reforzaron la seguridad en El Arbolito por las marchas a favor y en contra del Gobierno

En El Arbolito se colocaron carteles por parte de los simpatizantes del Gobierno,

Tensión y presencia policial masiva se registra este domingo 5 de octubre en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. Un grupo de seguidores del Gobierno Nacional se agruparon en el lugar en respaldo al presidente Daniel Noboa. Hubo una tarima instalada y parlantes.

Asistieron partidarios del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano. También asistieron funcionarios del Gobierno como Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS. “No hay nada que dialogar con una minoría que, a través de la violencia, busca imponer su voluntad”, dijo Lama.

La vigilia de los partidarios del Gobierno fue en medio de un fuerte resguardo policial. Casi en paralelo hubo una marcha de organizaciones sociales que recorrió la avenida 6 de Diciembre.

Participaron miembros de la Conaie, militantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut). Hubo cierres viales y el tránsito se controló por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito.