Diego Forlán confía en los referentes para su debut como DT de Uruguay en Asia

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán observa durante su presentación como entrenador de la selección sub-20 de Uruguay.

En su estreno como entrenador de Uruguay, el ídolo de la Celeste Diego Forlán confiará en sus referentes Federico Valverde y Darwin Núñez, así como en la mayoría de los futbolistas que disputaron el Mundial de Norteamérica, para los tres amistosos que se jugarán en Asia entre septiembre y octubre.

El exdelantero de 47 años debutará como seleccionador interino de la Celeste con duelos ante Japón y Corea del Sur en septiembre, y seguirá en octubre con un amistoso ante India.

Quien fuera el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 dará inicio a la reconstrucción del combinado charrúa, luego del fracaso mundialista que protagonizó este año al quedar eliminado en fase de grupos bajo la dirección del argentino Marcelo Bielsa.

El exartillero de Manchester United y Atlético Madrid ya había despejado dudas en torno a rumores sobre una posible vuelta de Luis Suárez, goleador histórico de Uruguay, cuando lo dejó fuera de la lista de reservados que presentó a principios de este mes.

Suárez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, se retiró de la selección en 2024, pero previo al Mundial de este año dio a entender que estaba disponible si lo necesitaban.

A los consagrados Federico Valverde, capitán del Real Madrid; Rodrigo Bentancur, del Tottenham inglés; y Darwin Núñez en la delantera, se suman nuevas caras como la del atacante del Getafe español Martín Satriano.

También vuelven al combinado dos jugadores conocidos por su vehemencia en la marca: Nahitan Nández y Lucas Torreira.

A principios de agosto, Forlán asumió el cargo de entrenador de la selección Sub-20 y de la absoluta de Uruguay, al menos hasta marzo de 2027.

La Celeste enfrentará a Japón el 24 de septiembre en Miyagi, a unos 350 kilómetros de Tokio, y cuatro días después viajará a Seúl para jugar ante Corea del Sur. El 6 de octubre enfrentará a India en Calcuta.

A continuación la lista de convocados:

Arqueros: Santiago Mele (Independiente, ARG), Cristopher Fiermarín (Bucaramanga, COL), Thiago Cardozo (Belgrano, ARG).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo, BRA),Nahitan Nández (Al-Qadisiyah, KSA), Santiago Mouriño (Villarreal, ESP), Sebastián Cáceres (Celta, MEX),Ronald Araujo (Liverpool, ENG), José María Giménez (Deportivo La Coruña, ESP), Juan Rodríguez (Cagliari, ITA),Matías Olivera (Napoli, ITA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake, USA), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA).

Mediocampistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Facundo Bernal (Betis, ESP), Lucas Torreira (Galatasaray, TUR), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Zalazar (Sporting, POR), Brian Rodríguez (América, MEX), Facundo Pellistri (Panathinaikos FC, GRE), Maximiliano Araújo (Sporting, POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe, ESP), Federico Viñas (Toluca, MEX), Rodrigo Aguirre (Tigres, MEX), Darwin Núñez (Al-Diriyah, KSA)