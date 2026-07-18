Incendio forestal cerca del aeropuerto de Quito moviliza a más de 20 bomberos en Yaruquí

El Cuerpo de Bomberos trabaja para evitar que las llamas se propaguen hacia viviendas y florícolas cercanas

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que la emergencia se desarrolla en el sector Otón de Vélez, donde el fuego mantiene una línea de aproximadamente 600 metros.

Las labores de control se realizan en un terreno encañonado, una condición que dificulta el acceso de los equipos de emergencia y complica las tareas para contener el avance de las llamas.

Buscan evitar que el fuego llegue a viviendas y florícolas

Como parte de la estrategia para controlar el incendio, los bomberos ejecutan la apertura y ampliación de una línea de control, con el objetivo de impedir que el fuego alcance las florícolas y las viviendas ubicadas en los alrededores.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del incendio para definir las acciones que permitan reducir el riesgo de propagación. Drones apoyan las labores de monitoreo

En el operativo también se utilizan aeronaves no tripuladas (drones) para obtener imágenes aéreas del área afectada y evaluar la evolución del incendio en tiempo real.

La información captada desde el aire permite a los equipos desplegados en tierra planificar de mejor manera las maniobras para combatir las llamas en una zona de difícil acceso.

Más de 20 efectivos trabajan en la emergencia

En el lugar intervienen más de 20 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, apoyados por dos unidades móviles forestales y cuatro vehículos de abastecimiento.

Las tareas para controlar el incendio continúan durante la jornada, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre la emergencia debido a la cercanía con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y con los sectores poblados de la parroquia Yaruquí.