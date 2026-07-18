Incendios de Canadá desatan nueva amenaza arancelaria de Trump

Humo de incendios en Canadá cubre el cielo de Nueva York y Nueva Jersey

Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles a Canadá para cubrir el costo de la contaminación causada por el humo de los incendios forestales.

El incendio se extendió hasta Nueva Jersey donde el domingo se disputará la final del Mundial de fútbol.

Una de las zonas más afectadas por los incendios en Canadá ha generado una inmensa nube de humo que ensombreció los cielos de las ciudades vecinas.

Nueva York y Nueva Jersey están afectadas por el humo y esta es la última cuna de la final España-Argentina que se disputará el domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford.

Los organizadores del Mundial "siguen la situación de cerca", declaró el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, en una rueda de prensa.

Densas columnas de humo de incendios forestales procedentes de Canadá y del norte de Minnesota desataron alertas por mala calidad del aire en todo Estados Unidos. De momento, no se registraron víctimas.

Un total de 937 incendios permanecían activos el sábado 18 de julio del 2026 en Canadá, la mayoría fuera de control, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales.

"Esto es Negligencia Deliberada, y se está convirtiendo en algo que ocurre cada año, costando a Estados Unidos miles de millones de dólares", arremetió Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense acusó a Canadá de "no mantener adecuadamente" sus bosques y no realizar "tareas básicas de manejo forestal y remoción de residuos".

"El costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los ARANCELES que Canadá paga actualmente", agregó.

El magnate republicano dijo que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, "para averiguar qué van a hacer" con el humo.

La ministra de Gestión de Emergencias canadiense, Eleanor Olszewski, afirmó que su país estaba en "contacto constante" con Estados Unidos y destacó su "larga trayectoria de colaboración en la lucha contra los incendios forestales".

Además, señaló que Canadá ha invertido 12.000 millones de dólares en sostenibilidad forestal y prevención de incendios desde 2020.