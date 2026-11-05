Camión volcado en el Puente de la Unidad Nacional bloquea el tránsito en Guayaquil
Un siniestro de tránsito se registra en el Puente de la Unidad Nacional, un vehículo de carga pesado se volcó en sentido La Puntilla – Durán
Vehículo pesado se volcó en el Puente de la Unidad Nacional
Captura de redes sociales
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Actualizado:
05 nov 2026 - 19:31
La tarde de este jueves 5 de noviembre se reportó un siniestro de tránsito en el Puente de la Unidad Nacional en el sentido La Puntilla – Durán.
Cerca de las 18:00, alertas ciudadanas informaron sobre el volcamiento de un vehículo de carga pesada que bloqueó el tránsito en la zona.
Videos difundidos en redes sociales muestran a varios autos detenidos por el siniestro y ciudadanos acordonando la zona.
Tras el reporte, el ECU 911 coordinó con la Comisión de Tránsito del Ecuador y el cuerpo de Bomberos de Samborondón para atender la emergencia.
No existe reportes de personas heridas, solo el aumento de tráfico en la zona.
Noticia en desarrollo...
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