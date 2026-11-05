Camión volcado en el Puente de la Unidad Nacional bloquea el tránsito en Guayaquil

Vehículo pesado se volcó en el Puente de la Unidad Nacional

La tarde de este jueves 5 de noviembre se reportó un siniestro de tránsito en el Puente de la Unidad Nacional en el sentido La Puntilla – Durán.

Cerca de las 18:00, alertas ciudadanas informaron sobre el volcamiento de un vehículo de carga pesada que bloqueó el tránsito en la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios autos detenidos por el siniestro y ciudadanos acordonando la zona.

Tras el reporte, el ECU 911 coordinó con la Comisión de Tránsito del Ecuador y el cuerpo de Bomberos de Samborondón para atender la emergencia.

No existe reportes de personas heridas, solo el aumento de tráfico en la zona.

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