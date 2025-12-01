Inscripción para el bachillerato acelerado en Quito se extiende hasta el jueves 4 de diciembre
Las inscripciones que estaban previstas solo hasta el pasado 28 de noviembre se extendieron hasta el jueves 4 de diciembre.
Inscripciones a programa de bachillerato acelerado en Quito
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
01 dic 2025 - 18:03
El Municipio de Quito decidió extender las inscripciones para el bachillerato acelerado para personas mayores de 18 años.
El Municipio invita a quienes deseen culminar sus estudios a inscribirse en el programa "Quito vuelve a las aulas".
Este programa es gratuito y virtual y está enfocado a personas que por distintas razones dejaron sus estudios, pero que quieren retomarlos.
Las inscripciones que estaban previstas solo hasta el pasado 28 de noviembre se extendieron hasta el jueves 4 de diciembre.
Los puntos habilitados de inscripción son los siguientes:
- Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Morán Valverde y Rumichaca Ñan)
- Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (Av. El Inca y Nogales)
- Secretaría de Educación del Municipio (calle Mejía y Guayaquil)
Los requisitos para quienes deseen acceder a este programa son:
- Promociones originales de los últimos años cursados (primaria y colegio, según corresponda)
- Copia a color de la cédula con tipo de sangre
- Dos correos electrónicos de contacto
- Cada nivel dura 5 meses, en modalidad virtual. Es totalmente gratuito.
Compartir