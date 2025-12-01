Inscripción para el bachillerato acelerado en Quito se extiende hasta el jueves 4 de diciembre

Inscripciones a programa de bachillerato acelerado en Quito

El Municipio de Quito decidió extender las inscripciones para el bachillerato acelerado para personas mayores de 18 años.

El Municipio invita a quienes deseen culminar sus estudios a inscribirse en el programa "Quito vuelve a las aulas".

Este programa es gratuito y virtual y está enfocado a personas que por distintas razones dejaron sus estudios, pero que quieren retomarlos.

Las inscripciones que estaban previstas solo hasta el pasado 28 de noviembre se extendieron hasta el jueves 4 de diciembre.

Los puntos habilitados de inscripción son los siguientes:

Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Morán Valverde y Rumichaca Ñan)

Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (Av. El Inca y Nogales)

Secretaría de Educación del Municipio (calle Mejía y Guayaquil)

Los requisitos para quienes deseen acceder a este programa son: