Las inscripciones para el bachillerato acelerado en Quito se abren el 18 de noviembre

La convocatoria está orientada a personas de más de 18 años que busquen culminar sus estudios.

El Municipio de Quito anunció que desde el martes 18 hasta el viernes 28 de noviembre de 2025 estarán abiertas las inscripciones para el programa de bachillerato acelerado 'Quito Vuelve al Aula'.

Esta iniciativa es gratuita y 100% virtual. Está dirigida a personas mayores de 18 años que deseen culminar sus estudios de bachillerato.

El programa busca ofrecer oportunidades educativas y laborales a la ciudadanía, brindando una segunda oportunidad a quienes, por distintos motivos, no pudieron finalizar su educación secundaria.

“Quito Vuelve al Aula” se desarrolla bajo la modalidad de bachillerato acelerado, lo que permite completar cada nivel en cinco meses. El Municipio destacó que este servicio es totalmente gratuito

Para inscribirse se debe acudir a los siguientes puntos:

Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Morán Valverde y Rumichaca Ñan)

Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (Av. El Inca y Nogales)

Secretaría de Educación del Municipio (calle Mejía y Guayaquil)

Requisitos para acceder un cupo en el bachillerato acelerado: