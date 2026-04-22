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Quito

Alerta con trabajos de rehabilitación de vías cercanas a estación del metro Quitumbe

Las obras de rehabilitación inician el sábado 25 de abril de 2026.

Intervenciones viales en Quito

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A.

Fecha de publicación

22 abr 2026 - 14:11

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El 25 de abril de 2026 se inician los trabajos de rehabilitación en las calles Ernesto Albán, Olga Gutiérrez y S42, vías que conectan con la estación Quitumbe del Metro. 

Los trabajos se realizarán en dos kilómetros de vías que beneficiarán a ocho barrios del sur de la capital. 

En la primera etapa, las labores se realizarán en la calle Ernesto Albán. Se intervendrá desde la calle S41 hasta la Cóndor Ñan, y la calle Olga Gutiérrez en el tramo entre Nicolás Cevallos y Ernesto Albán.

Conozca las rutas alternas 

La ejecución de cada vía tomará 50 días. Los trabajos incluyen levantamiento y reposición de adoquín nuevo, rehabilitación en pavimento asfáltico, compactación de la base, reparación de aceras y bordillos, entre otros. 

Durante el tiempo que duren los trabajos se implementarán cierres viales totales de manera simultánea. 

Los usuarios deberán tomar rutas alternas como la avenida Mariscal Sucre, Condor Ñan y calles como la Martha Bucaram y Carlos Bonilla.

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