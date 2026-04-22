Alerta con trabajos de rehabilitación de vías cercanas a estación del metro Quitumbe
Las obras de rehabilitación inician el sábado 25 de abril de 2026.
Intervenciones viales en Quito
Cortesía
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Fecha de publicación
22 abr 2026 - 14:11
El 25 de abril de 2026 se inician los trabajos de rehabilitación en las calles Ernesto Albán, Olga Gutiérrez y S42, vías que conectan con la estación Quitumbe del Metro.
Los trabajos se realizarán en dos kilómetros de vías que beneficiarán a ocho barrios del sur de la capital.
En la primera etapa, las labores se realizarán en la calle Ernesto Albán. Se intervendrá desde la calle S41 hasta la Cóndor Ñan, y la calle Olga Gutiérrez en el tramo entre Nicolás Cevallos y Ernesto Albán.
Conozca las rutas alternas
La ejecución de cada vía tomará 50 días. Los trabajos incluyen levantamiento y reposición de adoquín nuevo, rehabilitación en pavimento asfáltico, compactación de la base, reparación de aceras y bordillos, entre otros.
Durante el tiempo que duren los trabajos se implementarán cierres viales totales de manera simultánea.
Los usuarios deberán tomar rutas alternas como la avenida Mariscal Sucre, Condor Ñan y calles como la Martha Bucaram y Carlos Bonilla.
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