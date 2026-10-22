Lluvia inunda estaciones del Metro de Quito: Universidad Central y El Ejido están cerradas

A través de los altavoces, el sistema informó a los pasajeros sobre cierres y la suspensión del servicio en algunas paradas.

La estación La Pradera registró una inundación tras la fuerte lluvia que cayó en Quito durante la tarde de este jueves 22 de octubre del 2026.

La acumulación de agua afectó las instalaciones y generó inconvenientes en la operación del sistema de transporte subterráneo.

Los usuarios también escucharon anuncios en los altavoces sobre la suspensión del servicio en la estación Universidad Central.

La información fue comunicada dentro de las instalaciones del Metro para alertar a los pasajeros sobre las novedades en la operación.

El Metro anuncia cierres por los altavoces de los trenes

La estación El Ejido también fue reportada como cerrada mediante los anuncios que se reproducían en los parlantes de los trenes.

Estas medidas se comunicaron mientras persistían los efectos de las precipitaciones en la capital.

Hasta la información disponible, no se han detallado los tiempos de reapertura de las estaciones afectadas.

Se recomienda a los usuarios prestar atención a los anuncios del Metro de Quito y verificar sus canales oficiales antes de continuar sus viajes, debido a posibles cambios en el servicio por las lluvias.