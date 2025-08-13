Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Presencia de lluvias en sectores del centro y sur de Quito este miércoles 13 de agosto

Varios sectores de Quito y el valle de Los Chillos soportaron la presencia de lluvias de intensidad que dificultaron el tráfico vehicular.

Presencia de lluvias en Quito este miércoles 13 de agosto del 2025

Presencia de lluvias en Quito este miércoles 13 de agosto del 2025

ECU 911

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

13 ago 2025 - 19:58

Unirse a Whatsapp

Una fuerte lluvia sorprendió a los habitantes de varios sectores del centro y sur de Quito la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto del 2025.

Desde el servicio integrado de seguridad ECU 911 se alertó que las cámaras captaron presencia de lluvia en sectores de Chillogallo y Villaflora al sur de la ciudad. En el centro las lluvias se concentran en La Floresta y Alameda.

También se alertó de fuerte lluvia en el intercambiador de la avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui.

Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito se alertó de lluvia considerable en algunos sectores de la ciudad; como medida preventiva se recomendó circular a la velocidad permitida y tomar distancia adecuada con los demás vehículos.

La lluvia dificulta la visibilidad, por ello se pidió a la ciudadanía conducir con precaución.

Te puede interesar