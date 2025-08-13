Presencia de lluvias en sectores del centro y sur de Quito este miércoles 13 de agosto

Presencia de lluvias en Quito este miércoles 13 de agosto del 2025

Una fuerte lluvia sorprendió a los habitantes de varios sectores del centro y sur de Quito la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto del 2025.

Desde el servicio integrado de seguridad ECU 911 se alertó que las cámaras captaron presencia de lluvia en sectores de Chillogallo y Villaflora al sur de la ciudad. En el centro las lluvias se concentran en La Floresta y Alameda.

También se alertó de fuerte lluvia en el intercambiador de la avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui.

Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito se alertó de lluvia considerable en algunos sectores de la ciudad; como medida preventiva se recomendó circular a la velocidad permitida y tomar distancia adecuada con los demás vehículos.

La lluvia dificulta la visibilidad, por ello se pidió a la ciudadanía conducir con precaución.