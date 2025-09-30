Lluvias y tormenta eléctrica causan cortes de luz en Quito este martes 30 de septiembre

Fuerte lluvia en el sector de la Av Naciones Unidas y 6 de Diciembre, estadio Olímpico Atahualpa. API / HAMILTON LÓPEZ

Fuertes lluvias, con tormentas eléctricas, se registraron en tres sectores de Quito la tarde de este martes 30 de septiembre del 2025. Usuarios reportaron cortes de luz en distintos puntos de la ciudad.

Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Quito, las precipitaciones se presentan con mayor intensidad en el centro, norte y en los valles de la capital. Mientras que el COE Metropolitano emitió una alerta por presencia de lluvias hasta el viernes 3 de octubre.

Según el organismo, con base en información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias serán de variable intensidad y con presencia de tormentas eléctricas en la capital.

La Empresa Eléctrica Quito advirtió que “debido a las descargas atmosféricas acompañadas de fuertes lluvias se pueden registrar interrupciones en el servicio eléctrico en algunos sectores del área de servicio”.

Usuarios reportaron cortes de luz en sectores como El Bosque, El Pinar Alto, Conocoto, San Fernando, y Cochapamba norte.

La empresa respondió que técnicos de la entidad se encuentran desplegados para atender los reclamos de la ciudadanía.