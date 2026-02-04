Madre de guardia de seguridad asesinado en asalto a cafetería pide reparación económica

Familia pide celeridad tras el homicidio de un guardia de seguridad en un asalto en Quito.

La madre del guardia de seguridad asesinado en un asalto armado en una cafetería del norte de Quito exige justicia y reparación económica.

Casi un mes después de la muerte de Enrique, su familia exhige celeridad y justicia ante la pérdida del sostén de la familia.

"Todos los días lloro porque él ha sido mi vida. Me arrebataron todo", lamenta Guadalupe Males, madre de la víctima.

Males denunció que la empresa de seguridad para la que trabajaba su hijo no le entregó la indumentaria adecuada para su trabajo.

"El chaleco que él tenía no valía, no tenía respaldo para nada. La pistola lo mismo, el rato que se agacha se desarma", denunció la madre.

Katherine Vargas, sobrina de la víctima, pidió que se entregue un montepío a Males, pues dependía económicamente de su hijo.

Vargas lamentó que desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) les han indicado que deben esperar meses para acceder a la cesantía de su hijo.

Un guardia de seguridad murió víctima de un asalto armado la tarde de este miércoles 7 de enero del 2026. El hecho violento ocurrió en la av. Seis de Diciembre y calle Irlanda, en la zona comercial y financiera del norte de Quito.

Hombres armados llegaron en motocicletas para asaltar una conocida cafetería ubicada en el sector y dispararon a quemarropa en contra del guardia de seguridad.

La víctima recibió dos impactos de bala, uno a la altura del cuello y otro en el estómago.

Un hombre fue detenido por este crimen y guarda prisión, pero los abogados de la familia denuncian falta de celeridad en el proceso.