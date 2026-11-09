Suspenden cobro del peaje en la Alóag-Santo Domingo por cierre vial

La vía Alóag-Santo Domingo permanece cerrada en el kilómetro 83 debido al desprendimiento de grandes bloques rocosos.

La vía Alóag-Santo Domingo permanece cerrada al tránsito vehicular y peatonal a la altura del kilómetro 83, en el tramo Unión del Toachi-Santo Domingo, debido al desprendimiento de rocas registrado el jueves 5 de noviembre de 2026.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas informó que se ejecutan labores de limpieza y retiro del material desprendido. Sin embargo, los bloques de mayor tamaño requieren trabajos especializados para su fragmentación.

Las labores estaban previstas para comenzar el domingo 8 de noviembre y podrían extenderse aproximadamente 10 días, dependiendo de las condiciones climáticas y de la estabilidad del talud.

¿Quiénes se benefician de la suspensión del peaje?

En medio del cierre de la carretera, la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas dispuso la suspensión temporal del cobro del peaje desde el sábado 7 de noviembre.

La medida beneficia a los residentes de la parroquia Alluriquín y a las personas que desarrollan actividades económicas en esa localidad.

La exoneración se mantendría mientras continúen las restricciones de circulación en el kilómetro 83. No se ha establecido una fecha definitiva para su finalización.

¿Cuándo se habilitará la vía Alóag-Santo Domingo?

Las autoridades prevén que la fragmentación y el retiro de las rocas tomen aproximadamente 10 días. Posteriormente, deberán evaluar las condiciones de seguridad para permitir nuevamente el tránsito.

Hasta este lunes 9 de noviembre, no se ha anunciado una fecha definitiva para la reapertura.

La Policía Nacional recomienda utilizar rutas alternas, respetar la señalización y evitar acercarse al sector afectado debido al riesgo de nuevos desprendimientos.