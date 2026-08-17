Menor fue hallado desprotegido y expuesto al frío en un pozo de una lavandería de hostal en Quito.

Un menor de edad fue hallado desprotegido y expuesto al frío extremo dentro del pozo de una lavandería en un hostal de Quito.

El rescate ocurrió durante los macrooperativos de control ejecutados por el Municipio de Quito entre el viernes 14 y el sábado 15 de agosto de 2026.

El hallazgo se registró en uno de los 13 hostales intervenidos por las autoridades en el sur y norte de la ciudad.

Las fuerzas del orden y los inspectores municipales brindaron asistencia inmediata al menor tras constatar las condiciones de vulnerabilidad en las que permanecía a la intemperie.

Decenas de cédulas retenidas y armas en barberías

Durante la misma jornada de inspecciones en 51 establecimientos de las zonas Quitumbe, La Delicia y Eugenio Espejo, las autoridades detectaron otras irregularidades graves.

En la recepción de otro hospedaje se encontraron 31 cédulas de identidad retenidas a los clientes por deudas acumuladas.

Además, en varias barberías de sectores como Cotocollao, Atucucho y Nueva Aurora se decomisaron armas blancas y pistolas de juguete.

Menor fue hallado desprotegido y expuesto al frío en un pozo de una lavandería de hostal en Quito. Foto: Municipio de Quito

Clausuras y controles en la capital

Tras las revisiones a hostales, licorerías, barberías y centros de tolerancia, las autoridades aplicaron sanciones inmediatas:

Cuatro clausuras

Se cerró un centro de tolerancia por registrar a siete personas indocumentadas.

Asimsimo, una licorería y una peluquería por no contar con permisos, y un billar por informe desfavorable del Cuerpo de Bomberos.

Sanciones por consumo en vía pública

Las autoridades municipales emitieron citaciones a ciudadanos por libar en el espacio público y por operar comercios con licencias caducadas.

Decomisos y aprehendidos

El operativo contó con la participación de 164 efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, AMT y agentes de control municipal.

En total se incautaron 10 armas blancas, 3 pistolas de juguete, 222 gramos de sustancias ilícitas.

También 82 litros de licor decomisado y 76 cajetillas de cigarrillos de contrabando y un hombre fue aprehendido por presuntas sustancias sujetas a fiscalización.

Las autoridades informaron que los controles comenzarán de forma permanente en los sectores con mayor índice de inseguridad en Quito.