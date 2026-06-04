AMT responde tras video de detención de joven en el norte de Quito

Agentes de tránsito forcejearon con un joven tras un choque en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se refirió este jueves 4 de junio de 2026 al video en el que se ve a un joven detenido por agentes civiles, en el norte de Quito.

De acuerdo con la AMT, el incidente se desencadenó luego de que una moto chocara a un automóvil estacionado en la avenida Oswaldo Guayasamín el martes por la tarde.

Cuando los agentes llegaron al sitio, el conductor de la motocicleta se puso "agresivo" y se dio el forcejeo con los agentes.

En el video difundido en redes sociales se observa al joven luchando con los agentes de tránsito para no ser retenido en el sitio.

El joven fue sometido y, según la AMT, la propietaria de la moto llegó al lugar y acordó el pago de los daños del siniestro.

Por el choque entre la moto y el automóvil no se registraron personas heridas. Tampoco fue necesario aplicar cierres viales.