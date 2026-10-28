Metro de Quito detendrá un tren durante el megasimulacro de sismo del jueves 29 de octubre

Diferentes entidades del Municipio de Quito y de organizaciones gubernamentales participarán en un Mega Simulacro este jueves 29 de octubre.

Más de 341 000 personas participarán en el Megasimulacro de Evacuación por Sismo en Quito este jueves 29 de octubre de 2026. El ejercicio comenzará a las 10:00 e incluirá la evacuación de pasajeros de un tren del Metro de Quito.

La actividad se realizará en distintos sectores de la capital y contará con la participación de edificios residenciales, empresas, instituciones públicas, establecimientos educativos y organizaciones barriales.

Una de las novedades será la interrupción temporal del recorrido de un tren del Metro de Quito para poner a prueba los procedimientos de evacuación de pasajeros ante una emergencia.

Gustavo Chiriboga, secretario de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio, explicó que el ejercicio incluirá situaciones sorpresa para que los participantes reaccionen como lo harían durante un sismo real.

"Vamos a detener uno de los trenes y evacuaremos a las personas, quienes tendrán que esperar un par de minutos, para luego subir y continuar su trayecto", señaló el funcionario.

¿Quiénes participarán en el simulacro de sismo en Quito?

Según el Municipio, 1 377 entidades se inscribieron para participar en el ejercicio, distribuidas de la siguiente manera:

437 edificios y condominios residenciales.

364 empresas privadas y establecimientos comerciales.

332 instituciones públicas.

127 barrios y organizaciones comunitarias.

77 establecimientos educativos.

40 organizaciones no gubernamentales.

Además, participarán más de 70 dependencias municipales, entre secretarías, empresas públicas, administraciones zonales y organismos de respuesta a emergencias.

Un grupo de 150 voluntarios apoyará las evacuaciones y orientará a los participantes hacia los puntos de encuentro establecidos.

El ejercicio busca comprobar los tiempos de respuesta, las rutas de evacuación y la coordinación entre las instituciones que intervienen durante un terremoto.

Las autoridades recomiendan a quienes participen:

Mantener la calma y evacuar de forma ordenada, siguiendo las indicaciones de los responsables.

Identificar las rutas de salida y los puntos de encuentro.

Tener preparada una mochila de emergencia.

Reconocer los espacios seguros dentro de viviendas y lugares de trabajo.

Revisar que los muebles estén asegurados y que las instalaciones domésticas de agua y gas se encuentren en condiciones seguras.

Considerar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

El Municipio informó que previamente se realizaron capacitaciones sobre planes familiares de emergencia, medidas de autoprotección y reconocimiento de rutas de evacuación.

El Megasimulacro de Quito del 29 de octubre permitirá evaluar la preparación de las instituciones y la ciudadanía frente a un eventual sismo, así como identificar posibles dificultades en los procedimientos de evacuación y atención de emergencias.