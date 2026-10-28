Teleamazonas busca la 'Guagua más linda': conoce a los ocho participantes y cómo votar

Guaguas de pan presentadas durante el concurso 'La guagua más linda' 2026

Teleamazonas celebra una nueva edición de su concurso la 'Guagua más linda' organizado por el noticiero de la comunidad en Quito.

La iniciativa busca premiar la creatividad, el sabor y la tradición artesanal detrás de las icónicas figuras de pan que, acompañadas de la colada morada, forman parte de las festividades del Día de los Difuntos.

Este año el concurso cuenta con la participación de ocho establecimientos:

Cada uno ha elaborado su propia versión de guagua de pan decorada y rellena para cautivar a los televidentes y al jurado calificador.

A lo largo de sus distintas etapas, el concurso la 'Guagua más linda' se ha consolidado como un espacio para resaltar la cultura culinaria del país.

En esta edición, la tarea de calificar ha estado a cargo de un jurado gastronómico de alto nivel, integrado por los chefs Elizabeth Cabezas, David Valle, Cynthia Peñafiel y Andrés Bastidas, quienes definirán a la gran ganadora y el público eligirá con su voto a la 'Guagua más votada'

¿Cómo puedes votar por 'La guagua más votada'?

La ciudadanía puede ser parte del concurso participando en la votación en línea a través del portal oficial del canal para elegir a la 'Guagua más votada'.

La votación puedes realizarla aquí:

Tras el cierre del periodo de votación, los resultados se conocerán en una transmisión especial en la segunda emisión del noticiero de la comunidad Quito, donde el jurado evaluará los aspectos gastronómicos para proclamar a la ganadora definitiva.