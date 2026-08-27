La UEFA prepara denuncia por 'gestión desleal' contra Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante su visita al nuevo Hotel Concentración de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

La UEFA contempla iniciar acciones legales y presentar una denuncia penal en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bajo la acusación de "gestión desleal delictiva". Esta medida responde a tensiones acumuladas por decisiones administrativas e iniciativas comerciales impulsadas desde el órgano rector del fútbol mundial.

El detonante principal de esta maniobra judicial es un proyecto controvertido que buscaba ceder un 20% de participación en los derechos del Mundial a inversores privados a cambio de unos 4 200 millones de dólares. La dirigencia europea considera que dicho plan ponía en riesgo la estructura financiera del deporte global y afectaba directamente la equidad competitiva de las federaciones.

La figura legal de la denuncia se ampara en el artículo 158 del Código Penal suizo, marco legal que sanciona a los administradores que incumplan con sus deberes de custodia patrimonial provocando un perjuicio o riesgo económico a la entidad que representan. Desde la UEFA afirman que los procesos de negociación se manejaron con falta de transparencia y omitieron consultas previas fundamentales con los actores clave del fútbol.

Esta ofensiva jurídica no solo señala a Infantino, sino que evalúa incluir a otros altos ejecutivos de la FIFA involucrados en la gestación y estructuración de esta estrategia comercial. Las federaciones asociadas al organismo europeo respaldan la postura de poner freno a lo que perciben como una extralimitación de funciones por parte de la cúpula directiva.

Por su parte, el entorno del presidente de la FIFA desestima las acusaciones y sostiene que los proyectos buscaban maximizar los ingresos globales del torneo para redistribuirlos en el desarrollo del fútbol base a nivel mundial. Sin embargo, el descontento de las federaciones europeas ha ido en aumento tras los continuos desencuentros respecto a la saturación del calendario de competiciones.

De formalizarse el recurso en los tribunales suizos, el conflicto escalaría a una crisis institucional inédita entre los dos organismos más poderosos del balompié. La resolución del caso no solo determinaría la continuidad política de Gianni Infantino al frente de la FIFA, sino que redefinirá el modelo de gobernanza del fútbol internacional en los próximos años.