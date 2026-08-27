Muere Peter Cullen, la voz que dio vida a Optimus Prime y marcó a generaciones

No se han informado las causas del fallecimiento de Peter Cullen

Peter Cullen, el legendario actor de doblaje que dio voz a Optimus Prime en la franquicia Transformers, murió a los 85 años.

Según la información difundida, Cullen falleció en paz, rodeado de su familia, en su casa de Los Ángeles. En un mensaje, sus familiares pidieron recordar su legado y destacaron valores como la compasión, la integridad y la lealtad.

El actor canadiense-estadounidense se convirtió en una figura reconocida del doblaje gracias a su profunda y característica voz.

Para millones de seguidores, fue durante décadas la voz de Optimus Prime, el líder de los Autobots.

La eterna voz de Optimus Prime

Cullen interpretó a Optimus Prime desde la serie animada original de Transformers, en la década de 1980.

Años después volvió a asumir el personaje en la saga cinematográfica dirigida por Michael Bay, consolidando su vínculo con una de las franquicias más populares del cine y la animación.

Su carrera también incluyó otros personajes conocidos. Prestó su voz a Depredador en la película de 1987, interpretó a Ígor en producciones de Winnie the Pooh y dio vida a Monterey Jack en Chip 'n Dale Rescue Rangers.

Entre sus trabajos también estuvo la voz de K.A.R.R., el prototipo rival de K.I.T.T. en El auto fantástico, además de participar en otras series animadas y producciones de televisión.

La muerte de Peter Cullen cierra una trayectoria de varias décadas en la actuación y el doblaje.

Su voz quedó ligada para siempre a Optimus Prime, uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular.