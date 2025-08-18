Una mujer fallecida en siniestro de tránsito en la vía Salitre; hay fuerte congestión vehicular

Fatal siniestro de tránsito en la vía Salitre deja una mujer de 23 años fallecida

Una mujer de 23 años falleció la madrugada de este lunes 18 de agosto del 2025, en un siniestro de tránsito entre una motocicleta y una camioneta en la vía a Salitre, en la provincia del Guayas.

El choque entre los dos vehículos dejó como saldo la muerte de la mujer que se trasladaba en la motocicleta. El conductor de la moto resultó herido y fue trasladado a una casa de salud.

Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) se dirigió hasta el lugar del siniestro para iniciar las investigaciones y establecer las causas.

Las autoridades de tránsito indicaron que existe alta carga vehicular en la vía a Salitre.

En desarrollo...