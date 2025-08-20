Bomberos controlan un incendio forestal en Nayón la tarde este miércoles 20 de agosto

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito trabajó para controlar un incendio forestal en Nayón.

Un incendio forestal se registró en una quebrada en el sector de Nayón, en el nororiente de Quito, la tarde de este miércoles 20 de agosto del 2025, informó el Cuerpo de Bomberos de la capital.

Las llamas se originaron en una quebrada, de acuerdo con el reporte de la entidad en su cuenta de la red social X. La alerta ingresó pasadas las 13:30 y miembros de los Bomberos acudieron a la zona para sofocar el fuego.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, indicó una hora más tarde que el incendio forestal “se encuentra controlado en la parte superior”.

Los bomberos trabajan para extinguir el incendio en la parte baja de la quebrada. Se desconoce la cantidad de terreno que fue afectado por las llamas.

Cárdenas también indicó que se abrió una investigación, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional para determinar las causas que originaron el fuego.