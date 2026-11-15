Una persona murió atropellada en la avenida Mariscal Sucre, en el norte de Quito

Una persona murió tars ser atropellada este domingo 15 de noviembre de 2026

Una persona falleció tras ser atropellada por un vehículo liviano, este domingo 15 de noviembre de 2026, en el norte de Quito.

El accidente se registró en la avenida Mariscal Sucre y Ángel Ludeña, en el sector Quito Norte, según el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

A las 09:23, la entidad informó sobre las restricciones vehiculares en el lugar debido a la emergencia. Como parte del procedimiento, se dispuso el cierre del carril izquierdo de la avenida Mariscal Sucre, en sentido sur-norte.

🚨 #CierreVialQuito | ¡Por siniestro de tránsito! 📍 Sector: Quito Norte 🛣️ Dirección: av. Mariscal Sucre y Ángel Ludeña. 🚧 Cierre: carril izquierdo sobre la av. Mariscal Sucre. 🔀 Sentido: sur-norte ⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. https://t.co/yRqQgKCG8e — AMTQuito (@AMT_Quito) November 15, 2026

Agentes especializados acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima. Se investigan las causas del siniestro.

Posteriormente, a las 11:40, la AMT informó que la vía quedó habilitada, por lo que se restableció la circulación vehicular en este tramo de la capital.