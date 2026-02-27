Municipio de Quito insistirá en un convenio con la EEQ para cobro de recolección de basura

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para conformar una comisión que dará seguimiento permanente al proceso para un acuerdo entre el Municipio y la Empresa Eléctrica Quito para que el cobro de la tasa de recolección de basura sea por medio de la planilla de luz eléctrica.

La comisión estará conformada por cuatro concejales: Diego Garrido, Fernanda Racines, Wilson Merino y Michael Aulestia, quienes deberán informar mensualmente al Pleno sobre los avances en este proceso.

En caso de no poder integrar la comisión, los concejales deberán excusarse formalmente para que se designe a sus reemplazos.

Durante la sesión, el alcalde señaló que este paso es importante para el Municipio como parte del directorio de la EEQ y planteó la necesidad de solicitar a la gerencia de la empresa información sobre las razones que motivaron la suspensión del cobro, cuánto dejaría de percibir la entidad por esta decisión y qué acciones se adoptarán para cubrir esos costos.

Actualmente, la Tasa de Basura se cobra junto a la planilla de agua. El alcalde indicó que se trabaja con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento en un plan para la instalación de medidores individuales de agua potable y que se están revisando las particularidades que se hayan presentado durante enero.